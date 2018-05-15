أخبار

موريتانيا.. لجنة الأهلة تجتمع لمراقبة هلال رمضان

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 9 دقائق
0

تعقد لجنة مراقبة الأهلة في موريتانيا مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا للبت في رؤية هلال شهر رمضان المبارك من عدمها، بعد مرور 29 يوماً من شهر شعبان.

وتجتمع اللجنة المختصة في مراقبة الأهلة، في مباني وزارة الداخلية واللامركزية، حيث تتواصل مع السلطات الإدارية في مختلف مناطق موريتانيا للبحث عن من رأوا الهلال.

ويأتي رمضان هذه السنة في ظل أجواء توصف بـ”الصعبة”، في ظل حالة الجفاف الذي تتعرض له البلاد، في ظل حالة نقص الأمطار التي سجلت العام الماضي.

وأطلقت السلطات الموريتانية قبل أيام عملية رمضان المبارك، من خلال فتح مراكز لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة.

اظهر المزيد
Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

مقالات ذات صلة

منذ 33 دقيقة
20

450 مليون دولار مداخيل موريتانيا من حقل “شنقيط” المغلق

منذ 2 ساعتين
51

موريتانيا تبحث الحصول على شهادة دولية في الصناعات الاستخراجية

منذ 2 ساعتين
36

نقابة المعليمن تتحدث عن نجاح إضرابها الشامل

منذ 14 ساعة
88

موريتانيا.. المنتدى يدين مجازر الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين