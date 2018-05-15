موريتانيا.. لجنة الأهلة تجتمع لمراقبة هلال رمضان

تعقد لجنة مراقبة الأهلة في موريتانيا مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا للبت في رؤية هلال شهر رمضان المبارك من عدمها، بعد مرور 29 يوماً من شهر شعبان.

وتجتمع اللجنة المختصة في مراقبة الأهلة، في مباني وزارة الداخلية واللامركزية، حيث تتواصل مع السلطات الإدارية في مختلف مناطق موريتانيا للبحث عن من رأوا الهلال.

ويأتي رمضان هذه السنة في ظل أجواء توصف بـ”الصعبة”، في ظل حالة الجفاف الذي تتعرض له البلاد، في ظل حالة نقص الأمطار التي سجلت العام الماضي.

وأطلقت السلطات الموريتانية قبل أيام عملية رمضان المبارك، من خلال فتح مراكز لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة.