موريتانيا.. لجنة الانتخابات تؤكد جاهزيتها لاقتراع سبتمبر

أكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا محمد فال ولد بلال أن اللجنة جاهزة بشكل كامل لتنظيم اقتراع فاتح سبتمبر 2018.

وأضاف ولد بلال خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء فى نواكشوط أن “اللجنة ارسلت كل اللوزام إلى عواصم الولايات قبل توزيعها على المقاطعات التابعة لها”.

وأشار رئيس اللجنة انه رغم الصعوبات و ضيق الوقت وتعقيدات العملية الانتخابية، من حيث عدد الصناديق والمشاركين، وصعوبة طباعة بطاقة الناخب الملائمة، ومساحة البلاد الشاسعة، فإن كل عواصم الولايات وصلتها اللوازم الانتخابية المكونة من صناديق الاقتراع وبطاقة الناخب والحبر اللاصق والستار”

ونفى ولد بلال صحة ما تم تدوله مؤخر بخصوص الأخطاء الواردة في بطاقات التصويت، وفي المحاضر، مؤكدا أن المحاضر وبطاقات التصويت صحيحة وليست هناك أخطاء لا في أسماء الأحزاب المترشحة ولا في شعاراتهم .

وجدد الدعوة للمشاركين في الحملات الانتخابية باحترام قواعد اللعبة والتشبث بروح المنافسة الشريفة، مؤكدا حرص اللجنة على حضور جميع الأحزاب بصفة مقبولة في مكاتب التصويت ،حاثا رؤساء المكاتب على التعاون الكامل مع ممثلي الأحزاب ضمانا لنجاح العملية الانتخابية.