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موريتانيا.. لجنة الانتخابات تتراجع عن قرار تمديد آجال الترشحات

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 ساعة
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أبلغت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء اليوم الجمعة، جميع فروعها الجهوية والمحلية بتراجعها عن تنفيذ قرارها المتعلق بتمديد فترة ايداع تصاريح الترشح للانتخابات الجهوية والبلدية.

وقالت اللجنة في بيان لها “أنها أخذت علما بقرار الغرفة الادارية للمحكمة العليا، القاضي بتعليق تنفيذ محتوى بيانها رقم 007 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2018، بشأن تمديد فترة إيداع تصاريح الترشحات للانتخابات الجهوية والبلدية”.

وأضافت اللجنة أنها “إذ تحترم هذا الأمر القانوني، فإنها تؤكد أن آخر أجل لاستقبال تصاريح الترشحات هو منتصف ليل الجمعة/السبت وتطلب من فروعها الجهوية والمحلية العمل على تنفيذ مضمون هذا البيان”.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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