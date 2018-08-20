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موريتانيا.. لجنة الانتخابات تدعو الأحزاب لاجتماع تشاوري

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 3 دقائق
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دعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات سبتمبر إلى حضور اجتماع تشاوري مع اللجنة، بخصوص الاستخقاقات المقبلة.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين، إنها تدعو كافة ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، المقررة في فاتح سبتمبر 2018 إلى حضور اجتماع تشاوري، وصفته بـ”الهام” يوم الخميس المقبل.

وشددت اللجنة على ضرورة حضور الجميع “نظرا لأهمية جدول الأعمال”، وأشارت اللجنة إلى أن مكان الإجتماع سيكون خارج مقرها، في إحدي القاعات المجاورة للمقر الرئيسي.

وسبق للجنة الانتخابية أن دعت أكثر من مرة الاحزاب السياسية للمشاركة الفاعلة في الإنتخابات الجارية، والسعي لإنجاحها بعيد عن عمليات “الشيد والجذب”.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

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