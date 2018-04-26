موريتانيا.. لجنة حكومية مكلفة بدراسة إضراب الأطباء

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية ، وزير الثقافة والصناعة التقليدية محمد الأمين ولد الشيخ اليوم الخميس إنه توجد لجنة مكلفة بدراسة موضوع إضراب الأطباء ، لتلبية مطالبهم .

وأوضح الوزير فى المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن “وضع الأطباء لم يتم تجاهله، مشيرا إلى أن وزارة الصحة على اتصال بهم وقد التقى بهم رئيس الجمهورية منذ فترة ولديهم مطالب لبي البعض منها ” ، وفق تعبيره.

وأضاف “نحن نرى أن الأطباء لديهم خصوصية إنسانية وأخلاقية لأن الطبيب نفسه، باعتبار قسمه وتعهداته وباعتبار وظيفته، لديه مسؤولية إنسانية وأخلاقية وينبغي أن يؤديها وفي نفس الوقت له الحق بأن يطالب بتحسين وضعيته وأبواب الوزارة مفتوحة لنقاش جميع القضايا مع الأطباء”، على تعبيره

ودخل الأطباء الموريتانيون منذ الأسبوع الماضي فى إضراب جزئي ، بهدف “تحسين ظروف العمل والعمال في المستشفيات، والرفع من مستوي الخدمة الصحية المقدمة للمواطن”.

وقال الأطباء أنه “بعد إعطاء الإدارة الفرص الكافية لتلبية المطالب، إلا أنها لم تستجب، ما جعلهم يقررون الدخول في إضراب عن العمل”.