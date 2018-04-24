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موريتانيا.. مؤتمر إقليمي لتمويل مشاريع مائية

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 1 دقيقة
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انطلقت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أشغال مؤتمر إقليمي، حول تمويل مشاريع التأقلم المرتبطة بالمياه، لتنفيذ المساهمة المحددة على المستوى الوطني، وأهداف التنمية المستدامة، تحت شعار “التحديات والآفاق والفرص”.

وينظم المؤتمر الذي يستمر ليومين، بالتعاون بين وزارة المياه والصرف الصحي في موريتانيا، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والشراكة العالمية للمياه والمتوسط أفريقيا الغربية، والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بالإضافة لليونيسيف، واليونسكو.

وقال وزير المياه والصرف الصحي بموريتانيا، يحيى ولد عبد الدايم، إن المؤتمر ينعقد في وقت تشهد فيه البلاد نهضة تنموية على جميع الأصعدة،بفضل السياسات التي تنتهجها موريتانيا، “حيث لم يقتصر الهدف على تزويد القرى والأرياف بالماء الصالح للشرب، بل تجاوز ذلك ليصل إلى المناطق المعزولة ضمن جيوب الصحراء” حسب تعبير الوزير.

وأضاف الوزير الموريتاني في كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر الإقليمي حول تمويل مشاريع التأقلم المرتبطة بالمياه، أن موريتانيا قطعت أشواطا كبيرة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، “وتواصل سعيها لمتابعة وتحسين الجهود الرامية إلى الولوج إلى خدمات الماء الصالح للشرب مع تحقيق تغطية معتبرة”.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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