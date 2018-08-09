موريتانيا..مؤسسة المعارضة تطالب بإطلاق سراح “المعتقلين السياسيين”

طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية اليوم الخميس السلطات الموريتانية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، و الصحفيين ، قبل الاستحقاقات المقررة فى فاتح شهر سبتمبر المقبل .

ودعت المؤسسة فى بيان لها النظام لإطلاق سراح المعنيين والاعتذار لهم ولناخبيهم وجمهورهم عما لحق بهم من ضرر وتشويه وما تسبب فيه اعتقالهم من إرباك في مرحلة سياسية حساسة ومهمة، وفق البيان.

واتهمت السلطات باستغلال القضاء لتصفية الحسابات مع الخصوم والمنافسين السياسيين ، داعية كافة الفاعليين السياسيين لرفض واستنكار هذه التصرفات وتوحيد جهودهم للوقوف في وجه كل ما من شأنه الحد من حريات الأفراد والهيئات.

وقالت المؤسسة إن الصحفي محمد ولد الشيخ ، المترشح على رأس اللائحة الوطنية لحزب الجيل الجديد تعرض للاختطاف وظل أهله ومحاموه طيلة أيام لا يعرفون مكانه ولاجهة اعتقاله ، بالإضافة لزعيم حركة “ايرا” ، المناهضة للعبودية بيرام ولد الداه ولد اعبيد ، المترشح على رأس اللائحة الوطنية لحزب الصواب.

كما نددت باعتقال الصحفي بابكر انجاي رئيس تحرير موقع اكريدم الفرنسي ، ورئيس وأحد نشطاء حركة “كفانا” الشبابية.