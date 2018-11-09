موريتانيا.. متظاهرون يقطعون طريق “الأمل” للمطالبة بالكهرباء

قطع عدد من المواطنين طريق “الأمل” في منطقة “تنويش” بالضواحي الشرقيية العاصمة الموريتانية نواكشوط، احتجاجا على قطع التيار الكهربائي عن المنطقة.

وأشعل المتظاهرون العجلات المطاطية وقاموا بسد طريق “الأمل” الذي يربط العاصمة بست ولايات موريتانية، قبل أن تتدخل وحدات من الشرطة، لتفريق المتظاهرين وفتح الطريق.

ودخل المتظاهرون في مناوشات مع وحدات الشرطة، في أحياء “تنويش” بعد فض احتجاجهم وفتح الطريق أمام سالكيها.

ويطالب المتظاهرون الشركة الوطنية للكهرباء “صوملك”، بإعادة التيار الكهربائي لأحياء المنطقة، معتبرين أن الحياة توقفت بعد إجراء الشركة.

وفي تصريحات لصحراء ميديا قال بعض المحتجين إن شركة “صوملك” أقدمت على قطع التيار الكهربائي عن أحياء “تنويش”، ثم قامت بعد ذلك بمصادرة جميع الأسلاك التي يستخدمها السكان للتزود بالتيار الكهربائي.

ودعا المتظاهرون الجهات المعنية للتدخل، لإعادة الكهرباء للمنطقة، مؤكدين أن جميع مناحي الحياة تعتمد عليها بشكل أساسي .