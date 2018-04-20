موريتانيا.. مجلس إدارة “سنيم” يجتمع في ظل ضغط عمالي كبير

قال مناديب ثلاث مركزيات نقابية إنهم يعلقون آمالا كبيرة على اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” اليوم الجمعة،الذى يتخذ عادة جملة من القرارات لتحسين ظروف العمال ، وتسوية وضعيتهم.

ودعا مناديب اتحاد العمال الموريتانيين والكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية فى مهرجان لهم أمس الخميس، إدارة الشركة للتدخل لدى المجلس من أجل منح العمال ،مبالغ تشجيعية، تساعدهم على ظروف الحياة اليومية ،متعهدين بمضاعفة الإنتاج في حال تم تحقيق ذلك.

ونبه العمال إلى احتمال أن يتأثر الإنتاج في حال لم يحقق المجلس مطلب العمال ،وتطرقوا إلى أهمية معالجة وضعية عمال شريحة S4″” من خلال تسريع الإجراءات المتعلقة بحل قضيتهم ،وناقش العمال طريقة أساليب الضغط على مجلس الإدارة من أجل الحصول على امتيازات للعمال.

وشريحة S4″” هي مجموعة عمالية سابقة ، يصل عددهم أكثر من 1000، و كانت تعمل فى الشركة عن طريق شركات وسيطة ، وتم دمجها فى إطار تسوية وضعية عمال الشركة ، ونتيجة الوضعية الاقتصادية للشركة فى ذلك الوقت ، نظرا لانخفاض أسعار الحديد ، تم دمجهم فى رتبة لايمكن تحويلهم من مصلحة إلى مصلحة أخرى، ولاتتم ترقيتهم فى السلم الوظفى ، وهو مايرفضونه.

وتتحرك المركزيات النقابية فى كل عام من أجل الضغط، قبل الاجتماع السنوي لمجلس إدارة الشركة ،الذى يتخذ عادة جملة من القرارات المهمة ، للحصول على علاوات للعمال وتحسين ظروفهم المعيشية.