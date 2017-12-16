موريتانيا: مجلس الشباب يطلق النسخة الثانية من عيد العلوم





أطلق المجلس الاعلى للشباب اليوم السبت في مدينة روصو جنوبي موريتانيا النسخة الثانية من عيد العلوم، بالتعاون مع الادارة الجهوية للتعليم ،والمعهد العالى للدراسات التكنلوجية بروصو.





يشارك في هذه النسخة مائة طالب من الشعب العلمية النهائية، وتنظم تحت شعار "جائزة الابتكار".





وحسب رئيس لجنة المقاولات ومناخ الاعمال بالمجلس الاعلى للشباب، محمد عبد الرحمن حمني فإن "هذه التظاهرة تشكل حدثا متميزا يتم من خلاله تثمين المنتجات الابداعية، ومواكبة الافكار للوصول إلى مرحلة متقدمة من رعاية المشاريع الفائزة، والتي تضم الصحة وتقنيات المعلوماتية والاتصال، والمياه والصرف الصحي، والصيد، والزراعة، والتنمية الحيوانية".



ويسعي مجلس الشباب حسب القائمين عليه من هذا النشاط لتمكين شباب الولايات الداخلية من النفاذ إلى العلوم وفتح الفرصة أمامهم في هذا المجال.





