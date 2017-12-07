موريتانيا: مجلس الوزراء يجري تعيينات في قطاعات مختلفة

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس عدة تعيينات شملت قطاعات مختلفة وجاءت التعيينات بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) على النحو التالي:

الوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

المؤسسات العمومية

وكالة تضامن

الأمين العام: محمد عبد الله ولد يسلم، إداري مدني.

وزارة العدل

الأمانة العامة

الأمين العام: محمد ولد الشريف أحمد، أمين عام وزارة البترول والطاقة والمعادن سابقا.

وزارة الداخلية واللامركزية

الأمانة العامة

الأمين العام: محمد ولد اسويدات، مكلف بمهمة في وزارة المياه والصرف الصحي سابقا

الإدارة الإقليمية

ولاية الحوض الشرقي

الوالي: صال صيدو الحسن، إداري مدني، والي الترارزة سابقا خلفا لمحمد ولد محمد الامين ولد بلعمش الذي استدعي لمهام أخرى

ولاية الحوض الغربي

الوالي: محمد ولد محمد الامين ولد بلعمش، إداري مدني، خلفا لمولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم الذي استدعي لمهام أخرى

ولاية الترارزة

الوالي: مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم، إداري مدني، خلفا لصال صيدو الحسن الذي استدعي لمهام أخرى.

وزارة النفط والطاقة والمعادن

الأمانة العامة

الأمين العام: تال عصمان، خلفا لمحمد ولد الشريف أحمد الذي استدعي لمهام أخرى

وزارة النقل

الأمانة العامة

الأمين العام: سيد أحمد ولد براهيم، مدير عام البنى التحتية للنقل سابقا

الإدارة المركزية

المديرية العامة للبنى التحتية البرية

المدير العام: حمودي ولد محمد سيدي، مدير الدراسات والتخطيط والتعاون بنفس الوزارة سابقا

المديرية العامة للنقل البري

المدير العام المساعد: محمد محفوظ ولد علي ولد أوبك، مدير الوقاية والأمن الطرقي بنفس الوزارة سابقا.