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موريتانيا .. مجلس الوزراء يجري تعيينات فى وزارة البيطرة
أجرى مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس تعيينات فى وزارة البيطرة .
وجاءت التعيينات على النحو التالي :
وزارة البيطرة
ديوان الوزيرة
المفتشية الداخلية
المفتش: د. محمد المختار محمد مولود، مدير مساعد المكتب الوطني للبحوث والتنمية الحيوانية
الإدارة المركزية
مديرية السياسات والتعاون والمتابعة والتقييم
المدير المساعد: إسلم عبدات، رئيس قطاع بالمكتب الوطني للبحوث والتنمية الحيوانية سابقا.
مديرية تنمية الشعب الحيوانية والمصادر الغذائية
المدير المساعد: د. سيدي عبد الله ولد دحمد الواف، رئيس مصلحة الصحة الحيوانية بمديرية الخدمات البيطرية سابقا.
المؤسسات العمومية
المكتب الوطني للبحوث والتنمية الحيوانية
المديرة المساعدة: د. موانا حسني أبو.