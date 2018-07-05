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موريتانيا .. مجلس الوزراء يجري تعيينات فى وزارة البيطرة

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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أجرى مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس تعيينات فى وزارة البيطرة .

وجاءت التعيينات على النحو التالي :

 

 

وزارة البيطرة

 

ديوان الوزيرة

 

المفتشية الداخلية

 

المفتش: د. محمد المختار محمد مولود، مدير مساعد المكتب الوطني للبحوث والتنمية الحيوانية

 

الإدارة المركزية

 

مديرية السياسات والتعاون والمتابعة والتقييم

 

المدير المساعد: إسلم عبدات، رئيس قطاع بالمكتب الوطني للبحوث والتنمية الحيوانية سابقا.

 

مديرية تنمية الشعب الحيوانية والمصادر الغذائية

 

المدير المساعد: د. سيدي عبد الله ولد دحمد الواف، رئيس مصلحة الصحة الحيوانية بمديرية الخدمات البيطرية سابقا.

 

المؤسسات العمومية

 

المكتب الوطني للبحوث والتنمية الحيوانية

 

المديرة المساعدة: د. موانا حسني أبو.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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