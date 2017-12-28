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موريتانيا: مدير المساجد يدعو إلى جعلها منبرا لنشر التسامح


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 28 ديسمبر 2017 - 18:13



موريتانيا: مدير المساجد يدعو إلى جعلها منبرا لنشر التسامح

 

دعا مدير المساجد بوازرة الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي سيدي محمد ولد صالحي اليوم الخميس إلى جعل المساجد منبرا لنشر العلم والمعرفة وروح التسامح والمحبة.


وأضاف ولد صالحي خلال تدشين جامع بنواكشوط أن السنوات الأخيرة شهدت انتشارا واسعا للمساجد في موريتانيا، "حيث بذلت الدولة أموالا كبيرة شملت تشييدها وصيانتها" بحسب تعبيره.


وأكد مدير المساجد بموريتانيا أن بناء المساجد يدخل ضمن الأولويات التي يوليها رئيس البلاد للشأن الإسلامي عموما والمساجد بصفة خاصة.



وكان الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إدريسا كبى دشن اليوم جامعا بأحد أحياء "تفرغ زينة" تبلغ مساحته  750مترا مربعا ممول من طرف محسن موريتاني، ويتسع لأكثر من 400 مصل، ويشمل مسكنين أحدهما لإمام الجامع والآخر لطلاب محظرته، وقاعتين لتدريس علوم القرآن والسيرة النبوية.



الكلمات المفتاحية : التسامح, مدير المساجد, منابر
 
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