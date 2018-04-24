موريتانيا.. مساعدات إنسانية لمخيمات اللاجئين بـ”امبرة”

وصلت اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، شحنة من المساعدات الإنسانية لمخيمات “امبرة”، للاجئين الماليين.

وتدخل المساعدات المقدمة لمخيم اللاجئين الماليين بـ”امبرة” شرقي موريتانيا، في إطار عملية تضامنية إنسانية تقوم بها وحدة الاتصال والتنسيق لدول الساحل الأفريقي.

وقال ممثل وحدة الاتصال والتنسيق لدول الساحل الأفريقي، حدو أحمد، إن المساعدات الإنسانية تشمل “كمية معتبرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد الغذائية، لمساعدة اللاجئين الماليين المتواجدين بمخيمات أمبرة بمقاطعة باسيكنو على الحدود الموريتانية المالية”.

وأضاف ممثل وحدة الاتصال والتنسيق، أن القافلة الإنسانية المتوجهة إلى “امبرة” جاءت بعد أكثر من عشرين (20) قافلة إنسانية مماثلة، نظمتها الوحدة ما بين سنوات 2012 و 2018 لفائدة لاجئين من دولتي مالي و نيجيريا يقيمون بمخيمات في موريتانيا و بوركينافاسو، التشاد، والنيجر.