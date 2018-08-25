موريتانيا.. مسعود يتهم “اسنيم” بتشكيل حلف ضد حزبه

اتهم رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، شكلت حلفا سياسيا يعمل ضد حزبه، ويضم بعض أصدقائه السابقين والمناوئين له.

جاء ذلك خلال مهرجان انتخابي نظمه حزب التحالف الشعبي مساء أمس الجمعة في مدينة ازويرات شمالي موريتانيا، حضره عدد من قادة الحزب وجماهيره.

وقال ولد بلخير خلال المهرجان إن “تحالفا يضم شركة “سنيم” والدولة، وبعض أصدقائه السابقين ومناوئيه، تم تشكيله في المدينة للعمل ضد حزبه”.

ووصف ولد بالخير خلال المهرجان مدينة ازويرات بإحدى قلاع التحالف الشعبي التقدمي، مؤكدا حتمية عودتها إليه، خلال اقتراع سبتمبر.

وأضاف رئيس التحالف، أن “شركة اسنيم ابعدت مدير حملة الحزب على مستوى ازويرات وعمدتها السابق يعقوب ولد سالم إلى مدينة انواذيبو، لكنها وجدت نفسها مرغمة على إعادته لازويرات بفعل خبرته وتفانيه في العمل”.

وكان مسعود ولد بلخير قد أكد خلال افتتاح حملته في نواكشوط أن حزبه يعتبر منذ 2011 المحرك الرئيسي للسياسة فى موريتانيا، بحيث أصبح الكثير من السياسيين يعارض الحزب ، وفق تعبيره.

وأشار حينها إلى أن “معظم الأحزاب السياسية أصبحت تعارض حزب التحالف الشعبي التقدمي عوضا النظام ، وتتهمه بالرشوة والمحسوبية دون أدلة أو براهين”.

وتدخل الحملة الدعائية للانتخايات المحلية والجهوية والتشريعية في موريتانيا اسبوعها الثاني، وسط تنافس بين مئات اللوائح الانتخابية المقدمة من طرف أكثر من تسعين حزبا سياسيا، في مختلف المناطق الموريتانية.