موريتانيا.. مسيرة للمطالبة بحقوق “لحراطين”

نظم “الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين” مسا اليوم الأحد، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مسيرتين منفصلتين، في ذكرى تأسيسه.

وطالب ميثاق لحراطين خلال المسيرتين، بوقف ما سماه “المتاجرة بالنساء الحرطانيات في الخارج”، واصفا إرسال العاملات إلى الخارج بـ”المتاجرة بالبشر وهو ما يمس وحدة الشعب الموريتاني” حسب تعبير قادة الميثاق.

ودعا الميثاق خلال المسيرتين اللتين حضرهما عدد من قيادات المعارضة، السلطات الموريتانية، إلى وقف إرسال العاملات إلى الخارج، مضيفا “على السلطات التوقف عن غض الطرف عن المتاجرة بالمرأة الحرطانية، وإعادة الاعتبار لها بعد ما عانته من ظلم”.

وكان الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية و الاجتماعية للحراطين، قد فشل في توحيد مسيرة تخليد الذكرى السنوية لإعلانه.

وأعلن الميثاق، أن ذكراه هذه السنة ستخلد من خلال مسيرتين راجلتين من “كرفور مدريد” و” شاتودو” باتجاه ساحة المعرض الوطني حيث سيقام مهرجان.