موريتانيا.. مشاركة أكثر من 4500 شخص في القمة الأفريقية

قال رئيس اللجنة التحضيرية للقمة الأفريقية الـ31 محمد عبد الله ولد أداع، اليوم الأربعاء، إنهم يتوقعون حضور أكثر من 4500 شخص للقمة، حسب معطيات مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأكد رئيس اللجنة التحضيرية أن اللجنة تتوقع حضور أكثر من 600 صحفي لتغطية القمة، مضيفا ” نتوقع انطلاقا من بيانات اللجنة الإعلامية وبيانات الاعتماد وجود أزيد من 600 صحفي لتغطية القمة موزعين على الصحافة الدولية والإفريقية بمختلف مشاربها”.

وأضاف الوزير الموريتاني، أنهم يقدرون الحضور الكمي للقمة الأفريقية بأزيد من 4500 شخص حسب معطيات مفوضية الاتحاد الأفريقي، معتبرا أن الوقت مازال مبكرا لإعطاء العدد النهائي للحاضرين .