البنك الإسلامي يدعم الصحة في موريتانيا بـ 6.2 مليون دولار

وقع وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي، أمس الاربعاء في العاصمة التونسية، مع رئيس البنك الاسلامي للتنمية، بندر بن محمد حمزة حجار، على اتفاقية لتمويل مشروع صحي بقيمة 2ر6 مليون دولار .

ويهدف هذا التمويل لخفض نسبة وفيات الأمهات والأطفال في موريتانيا، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والمواليد في ولاية الحوض الشرقي على وجه التحديد، حسب ما ورد فى الوكالة الموريتانية للأنباء.

وجاء توقيع الاتفاق على هامش الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية الذي انطلق بالعاصمة التونسية في بداية الشهر الجاري.