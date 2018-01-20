موريتانيا: مطالب بإصدار فتوى تحرّم السياقة المتهورة

طالبت مبادرة “معاً للحد من حوادث السير” رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بالتدخل لتنامي الظاهرة ، و إصدار فتوى تحرمها، بعد الحادث الذى أودى بحياة كاتب ضبط أمس .

ووجهت المبادرة فى بيان لها رسالة إلى رئيس المجلس تقول فيها “نود أن نشعركم بأنه وقع يوم أمس حادث سير أليم في مقاطعة عرفات، وقد توفى بسببه كاتب ضبط كان في طريقه إلى المسجد، وكان سبب الحادث هو القيادة بسرعة مفرطة من طرف مراهق لا يملك رخصة سياقة”.

واستفسرت المبادرة عن رسالة كانت قد وجهتها قبل عام لرئيس المجلس الاعلى للفتوى والمظالم حول إصدار فتوى تحرم القيادة بسرعة مفرطة ، مشيرة إلى العديد من المجاميع الإسلامية قد أصدرت فتاوى حول الموضوع.

ولقي أمس كاتب ضبط مصرعه بعد أن صدمته سيارة يقودها شباب وهو فى طريقه إلى المسجد، مما أعاد الحديث عن ضرورة الحد من ظاهرة القيادة المتهورة ، التى يقوم بها بعض الشباب فى شوارع العاصمة .