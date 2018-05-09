موريتانيا.. مطالب بتقليص ضرائب التنقيب عن الذهب

طاب عدد من المنقبين عن الذهب في مدينة الشامي، شمالي موريتانيا، اليوم الأربعاء، بتقليص ما سموها “الضرائب المجحفة” التي تفرضها السلطات عليهم

وقال المنقبون خلال وقفة احتجاجية نظموها بمدينة الشامي شمالي، إن الضرائب التي تفرضها الدولة عليهم مجحفة “في ظل عدم توفير الماء والكهرباء في الحظائر التي خصصتها الدولة قبل أشهر لنا في ضواحي مدينة الشامي” حسب تعبير المنقبين.

وأكد المنقبون في تصريح لمراسل “صحراء ميديا” بالمنطقة، أن السلطات الموريتانية تعهدت لهم في وقت سابق بتوفير الماء والكهرباء، مضيفين ” نحن الآن أصبحنا كقطيع من الحيوانات في هذه الحظائر التي تنعدم لأبسط مقومات الحياة رغم أن عددنا وصل في آخر إحصائية لــ 48 ألف عامل استخراج تقليدي للذهب” حسب المحتجين.

وكان التنقيب عن الذهب قد شهد رواجاً كبيراً في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، ومنحت السلطات رخصاً للراغبين في ممارسته، لكنه حصد أرواح الكثير من الموريتانيين، بسبب انهيار الآبار التي يحفرها المنقبون لاستخراج الذهب.