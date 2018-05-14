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موريتانيا.. مطالب بدعم المقاومة الفلسطينية

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 1 دقيقة
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أعلنت المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة، في موريتانيا، اليوم الاثنين، تمسكها بالجهاد في فلسطين، باعتباره السبيل الوحيد لتحرير الأراضي المحتلة.

ودعت المبادرة الطلابية، في بيان، بمناسبة الذكرى السبعين على نكبة فلسطين، من سمتهم “أحرار العالم” للالتفاف حول المقاومة الفلسطينية، ودعمها حتى يزول الاحتلال ويعود اللاجئون إلى أراضيهم وبيوتهم، “وحتى تعود رايات النصر خفاقة في سماء قدسنا الشريف وأقصانا المبارك”.

وقالت المبادرة إن تنفيذ الرئيس الأمريكي، ترامب “لوعده المشؤوم يفضح الوجه الحقيقي لأمريكا التي طالما صرح حكامنا العملاء بأنها وسيط حيادي، وأن هذه الخطوة الجبانة لا تزيد قضيتنا الفلسطينية إلا عدالة ولن تضيف جديدا على أرض الواقع غير أنها أثبت أن كل الخيارات غير خيار الجهاد ليست إلا تطبيعا جبانا وتمالؤا مفضوحا وإن تدثر بثوب الحوار والبحث عن حلول ردحا من الزمن” حسب تعبير المبادرة.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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