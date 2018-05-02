موريتانيا.. مطالب بصرف منح طلاب المعهد العالي

طالب الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، إدارة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، بصرف منح الطلاب، والمساعدة الاجتماعية، وتعويض بحوث التخرج.

وقال الاتحاد الطلابي في بيان له اليوم الأربعاء، إن الإدارة المالية امتنعت عن صرف متأخرات المنح، مدعية أن الطلاب سبق وأن استلموها، نافيا في بيانه ما ذهبت إليه الإدارة”.

وأعلن بيان الاتحاد رفضه “التلاعب بالمنح الطلاب، مطالبا بتسليم المنح للمستفيدين، في محاضر اللجنة الوطنية للمنح هذه السنة.”

وتضمنت المطالب التي رفعها الاتحاد، زيادة عدد باصات النقل حتى تستوعب جميع الطلاب، وتغطي جميع الخطوط، وفتح الماستر في جميع شعب المعهد، أمام جميع طلابه، وإلغاء رسوم التسجيل، وتحديث المكتبة وزيادة طاقتها الاستعابية، وتفعيل المكتبة الالكترونية، وزيادة عدد قاعات الدراسة وتجهيزها باللوجستيات الضرورية لإجراء الحصص.

وحمل البيان إدارة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، “المسؤولية الكاملة عن الوضعية المزرية التي يعاني منها طلاب المعهد، على جميع الأصعدة.