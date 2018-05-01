موريتانيا.. مطالب بمراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة

طالبت نقابة الصحفيين الموريتانيين، اليوم الثلاثاء، بمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالصحفيين المتقاعدين، لضمان حقوقهم المادية والمعنوية.

وقال نقيب الصحفيين الموريتانيين، محمد سالم ولد الداه، في تصريح لـ”صحرا ميديا”، إن حقوق الصحفيين يجب أن تصان من خلال قوانين واضحة، تواجه الظلم الذي يعانيه بعض الصحفيين.

ودعا ولد الداه السلطات، والمجتمع، الموريتانيين، إلى التعامل مع الصحفي المتقاعد باحترام، ودفع جميع الحقوق، “التي يستحقها بعض الصحفيين المتقاعدين على المؤسسات العمومية.

وأكد نقيب الصحفيين الموريتانيين، على ضمان حق الصحفيين في الاستفادة من جميع الخدمات الصحية، وضرورة إيجاد عقود للصحفيين في القطاعين العام والخاص، وإصلاح قطاع الصحافة.

واحتفلت نقابة الصحفيين الموريتانيين، اليوم الثلاثاء، بمقرها في نواكشوط، بالعيد الدولي للعمال تحت شعار” نعم للحقوق المادية والمعنوية للصحفيين المتقاعدين”.