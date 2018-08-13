موريتانيا.. مطالب قديمة يجددها سكان “انبيكت لحواش” للرئيس

طالب عمدة مدينة انبيكة لحواش أقصي شرقي موريتانيا سيدي أحمد ولد امخيطير، باسم سكان المدينة من الرئيس الموريتاني تعبيد الطريق الرابط بين المقاطعة وعاصمة الولاية مدينة النعمة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الاثنين، مع الأطر والمنتخبين وممثلي روابط المنمين والفاعلين الاجتماعيين بمقاطعة اظهر، حيث يقوم ولد عبد العزيز حاليا بزيارة لولاية الحوض الشرقي.

سكان انبيكت لحواش، طالبوا الرئيس كذلك خلال الإجتماع بتفعيل دور شركة “إسكان” في عصرنة المدينة وتأهيل شوارعها الرئيسية.

وتم تأسيس مقاطعة اظهر عام 2010 في إطار مقاربة الدولة التي تركز على تلازم الأمن والتنمية، حيث ظل حضور الدولة سابقا في تلك المنطقة القريبة من الحدود المالية حيث الإضرابات، محدودا لدرجة كبيرة، غير أن ماتشهده المنطقة فرض عليها التواجد بشكل أكبر، في محاولة للسيطرة على المنطقة وجمع السكان المحليين في إطار مدني واحد.

وتبعد المدينة عن عاصمة الولاية ب 160 كلمترا، وقد ظلت حتي وقت قريب مطافا لشبكات التهريب والعصابات المسلحة.