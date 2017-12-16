موريتانيا: مظاهرات في نواكشوط مطالبة بتغيير النظام



دعت المعارضة الديمقراطية في موريتانيا إلى مظاهرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء اليوم السبت، من أجل المطالبة بتغيير النظام ورفض تغيير الرموز الوطنية.



وتجمهر أنصار المعارضة في عدة مناطق من العاصمة نواكشوط على أن تنطلق ثلاث مسيرات مختلفة تلتقي جميعها عند ملتقى طرق مدريد، لتتوجه المسيرة الموحدة إلى ساحة ابن عباس، وسط نواكشوط.



وكانت المعارضة قد اختارت ثلاث نقاط لانطلاق مسيراتها الثلاثة، في مقدمتها "سوق لكبيد" الذي ستنطلق من عنده مسيرة تجوب طريق الأمل في اتجاه ملتقى طرق مدريد.



كما تجمهر أنصار المعارضة عند سوق "عثمان" حيث ستنطلق مسيرة متوجهة إلى ملتقى طرق مدريد، وفي الوقت ذاته كانت الجماهير تتجمع عند "العيادة المجمعة" لتنطلق من هناك المسيرة في اتجاه ملتقى طرق مدريد.



وما يزال الإقبال متوسطاً على نقاط تجميع الجماهير، فيما يتوقع المنظمون أن يزيد الإقبال مع مرور الوقت.



ومن المنتظر أن تنتهي مسيرات المعارضة بمهرجان خطابي في ساحة ابن عباس.

