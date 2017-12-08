موريتانيا: معايير جديدة للمشاركة فى الباكلوريا





قررت الحكومة الموريتانية أمس الخميس منع التلاميذ الذين تزيد أعمارهم عن 22 سنة من الترشح للباكلوريا أكثر من مرة واحدة، في حالة عدم الحصول على معدل 5 نقاط من 20 ".



وقال وزير التهذيب الوطني إسلمو ولد سيد المختار ولد لحبيب إن مشروع المرسوم القاضي بتنظيم شهادة الباكلوريا يأتي لإدخال بعض الإصلاحات في مجال الترشح للباكلوريا، "حيث تم أخذ سلسلة من الاجراءات لتحسين وتنظيم العملية بما في ذلك تنظيم الامتحانات والتحضير لها والتصحيح".



وأضاف ولد سيدي المختار أن المشروع يهدف إلى أن أي مترشح يزيد عمره على 22 سنة سيجد فرصة للمشاركة في الباكولوريا إلا أنه إذا لم يجد مايزيد على 5 نقاط من 20 نقطة لا يحق له أن يترشح ثانية .



وأكد الوزير أن ضعف نسب النجاح في الباكلوريا، "الذي أوصل لتراكم أعداد هائلة من المترشحين الذين أصبحوا بازدياد سنويا هو ما تطلب اتخاذ بعض الاجراءات".

