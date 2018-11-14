موريتانيا.. “معنويات عالية” للمنتخب قبل مواجهة بوتسوانا

أظهر لاعبو المنتخب الموريتاني لكرة القدم “المرابطون” معنويات عالية ، أمس الثلاثاء ، في مرانهم الأول ،بحضور عدد من الجماهير، استعداداً لمواجهة منتخب بوتسوانا، الأحد المقبل، في ملعب “شيخا بيديا”، لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2019.

وتدرب رجال المدرب الفرنسي كورينتان مارتينس،في غياب لاعبين اثنين فقط من الأسماء التي تم استدعاؤها مؤخراً، وهما خاسا كامارا وغيديلي ديالي المنتظر أن يلحقا بمران اليوم، حسب مانشرته صفحة الاتحادية الموريتانية لكرة القدم.

ويسعى “المرابطون” إلى حسم بطاقة التأهل عن المجموعة التاسعة؛ حيث يكفيهم تحقيق الفوز في لقاء الأحد، دون النظر إلى نتائج بقية مباريات المجموعة، لتأكيد الوصول رسمياً لنهائيات البطولة التي سوف تقام في الكامرون صيف العام المقبل؛ لتكون هذه أول مشاركة موريتانية في نهائيات كأس الأمم الإفريقية في تاريخ البطولة.

ويتصدر المنتخب الوطني الموريتاني المجموعة التاسعة حالياً برصيد تسع نقاط، أمام كل من بوكينا افاسو بسبع نقاط، وأنغولا بست نقاط، وبوتسوانا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

ويعتبر المنتخب الموريتاني المنتخب الوحيد الذي حقق الفوز خارج أرضه حتى الآن من منتخبات هذه المجموعة، وذلك في مباراته الأولى أمام بوتسوانا بهدف دون رد.