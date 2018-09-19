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موريتانيا.. مقاييس الأمطار في ولايتي آدرار وإينشيري

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 2 دقيقتين
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شهدت ولايتا آدرار وإينشيري شمالي موريتانيا تساقط كميات معتبرة من الأمطار تسببت في عدة خسائر في الممتلكات، في مدينة أطار عاصمة ولاية آدرارا،، وبلغت أعلى الكميات التي سجلت 77 ملمتر في مدينة أطار، وأدناها في وادان وبلغت 17 م، وجاءت الكميات المسجلة على النحو التالي.

اطار77 مم

امحيرث46 مم

اوجفت20 مم

لكصير57 مم

شنقيط45 مم

المداح45 مم

لكراره35 مم

الطلحيات25 مم

شوم45 مم

ودان17 مم

تيمنيت30 مم

اكجوجت46

اللويبده 42

تابرنكوت 23

لمدنه30

دمان24

تكجراتن35

لجواد35

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

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