موريتانيا.. مقتل شخص خلال عراك بمدينة نواذيبو

لقي شخص مصرعه اليوم الجمعة، في مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا، خلال عراك داخل احدي قاعات الألعاب في حي الترحيل بالمدينة الاقتصادية.

وحسب مراسل صحراء ميديا في نواذيبو فإن عراكا نشب بين مراهقين أحدهما صاحب سوابق، داخل احدي قاعات الألعاب في حي الترحيل، قام خلاله صاحب السوابق بتوجيه طعنات لرفيقه في أنحاء مختلفة من جسمه، أدت إلى إصابته بنزيف حاد قبل أن يفارق الحياة.

وأفاد المراسل نقلا عن مصادر أمنية في المدينة، أن المتهم بعملية القتل، أطلق سراحه من السجن قبل عدة أيام، وكان بينه وبين الضحية خلاف قديم .

وتعتبر هذه ثاني جريمة قتل خلال أسبوع بنفس الحي حيث اقدم شاب على قتل رفيقه قبل اسبوع بعد شجار على بعض الملابس.