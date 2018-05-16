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موريتانيا.. مقتل شخص في حادث بالقرب من منجم لـ “اسنيم”

صحراء ميديا ـ سيد أحمد بوبكر سيره ـ ازويرات

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 8 دقائق
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لقي شخص مصرعه اليوم الأربعاء، بالقرب من مدينة أزويرات شمالي موريتانيا، بعد انقلاب سيارة تابعة لإحدى شركات المقاولة، العاملة مع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”.

وحسب مراسل صحراء ميديا في ازويرات، فإن السيارة انقلبت على طريق منجم “كلب الغين”، عدة مرات ما أدى إلى وفاة سائقها نوح ولد اسويد احمد على الفور.

وكانت السيارة وهي من نوع هيلكس، تابعة لإحدى شركات المقاولة، تسير في اتجاه “كلب الغين” قبل أن تنحرف إلى اليمين وتنقلب عدة مرات.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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