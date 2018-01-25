موريتانيا: مقتل شخص واعتقال 3 فى عملية للجيش ضد مهربين

أعلن الجيش الموريتاني أنه قتل أحد المهربين وأسر 3 آخرين ، وضبط كمية من المخدرات وصفها بالهامة ، أثناء عملية عسكرية فى منطقة “اكيدي” بولاية تيرس الزمور .

وقالت الاركان العامة للجيوش فى بيان لها مساء أمس الأربعاء إن العملية تمت فى إطار مهام الجيش الدائمة لحفظ الامن وضبط الحدود,

وأشارت الأركان فى بيانها إلى أن العملية تمت بالتعاون بين سلاح الجو والمنطقة العسكرية الثانية، وتم حجز أسلحة وأجهزة اتصال وسيارة رباعية الدفع.

وحسب مصادر الأركان العامة للجيوش فسيتم نشر التفاصيل الكاملة لهذه العملية النوعية لاحقا، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.