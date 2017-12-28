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موريتانيا: ملتقى حول دور العدل المنفذ


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 28 ديسمبر 2017 - 17:03



موريتانيا: ملتقى حول دور العدل المنفذ

 

  نظمت الجمعية الوطنية للعدول المنفذين الموريتانيين صباح اليوم الخميس في انواكشوط ملتقى تحسيسيا حول دور العدل المنفذ في إطار العملية القضائية.


وتابع المشاركون في الملتقى المنظم بالتعاون مع مشروع دولة القانون الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، جملة من العروض والمداخلات تناولت دور النيابة العامة في تنفيذ القرارات القضائية، ودور البنوك الوسيطة والبنك المركزي، والتعريف بالعدل المنفذ والمهام المسندة إليه.


وقال رئيس الجمعية الوطنية للعدول المنفذين الموريتانيين سيدنا عالي ولد محمد الصغير، إن ولد عبد العزيز يعطي عناية كبيرة للقضاء من خلال"توجيهاته السامية باستمرار في تطويره وعصرنته".


وأشاد ولد محمد الصغير خلال كلمته في الملتقى بالدور الذي يقوم به مشروع دولة القانون في إطار العدل، مثمنا "جهود وزارة العدل الرامية إلى تنفيذ هذه التوجيهات السامية على أرض الواقع" بحسب تعبيره.



الكلمات المفتاحية : الجمعية الوطنية, العدل, ملتقى
 
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