موريتانيا: منتدى المعارضة يدين قمع الطلاب

دان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أمس الأحد قمع الطلاب أثناء مسيرة بنواكشوط للاحتجاج على حرمان مجموعة من الطلاب من المنح الدراسية.

وقال المنتدى الذي يضم عدة أحزاب ونقابات معارضة إن السلطات الموريتانية بدل الاستجابة لمطالب الطلاب “المشروعة”، أو التفاوض مع ممثليهم، قمعت مسيرتهم “مما تسبب في جرح العديد من الطلاب ونقلهم إلى المستشفى”.

ودعا المنتدى في بيان صحفي التنظيمات الطلابية للتضامن والوحدة من أجل تلبية جميع مطالب الطلاب، مؤكدا شجبه لما سماه “السياسة القمعية التي ينتهجها النظام لإسكات كل صوت يرتفع للمطالبة بحق أو للاحتجاج ضد الظلم” بحسب تعبير البيان.

وكانت الشرطة الموريتانية فرقت أمس بالعاصمة نواكشوط مسيرة نظمتها “الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات” احتجاجا على حرمان مجموعة من الطلاب في الداخل والخارج من المنح الدراسية.