موريتانيا: منتدى المعارضة يدين “قمع” مظاهرات إيرا

دان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض فى موريتانيا بشدة “قمع الامن الموريتاني لتظاهرة لمبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية غير المرخصة.

وطالب المنتدى فى بيان وزعه بإطلاق سراح معتقلي الحركة المعروفة اختصارا ب “إيرا” الذين “خرجوا احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدهور ظروف معيشة المواطنين”.

وقال أكبر تجمع للمعارضة الموريتانية إن السلطات الأمنية واجهت “هذه المسيرة بالقمع الوحشي كما اعتقلت عددا من نشطاء الحركة”.

ودعا المنتدى من سماها “القوى الحية وكل المواطنين للوقوف في وجه سياسة النظام المتمثلة في قمع الحركات المطلبية بدل حل مشاكل المواطنين”.

وكان منتدى المعارضة الموريتانية قد خرج أمس الأربعاء في مسيرة بنواكشوط، منددا “بتردي بالأوضاع المعيشة للمواطن”.