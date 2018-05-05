موريتانيا.. منتدى المعارضة يرفض تنظيم « انتخابات أحادية »

قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، إنه يرفض إصرار النظام على الدخول في انتخابات أحادية تشرف عليها « إدارة منحازة ».

جاءت تصريحات قادة المنتدى خلال تجمع جماهيري نظموه مساء أمس الجمعة، في ولاية نواكشوط الجنوبية، خصصوه لرفض ما قالوا إنه « انتخابات أحادية ».

ودعا قادة المنتدى إلى المشاركة في مسيرة 13 مايو، للتعبير عن رفض « إصرار السلطة على تنظيم انتخابات أحادية تتحكم فيها إدارة منحازة وتشرف عليها لجنة فاقدة للشرعية والمصداقية ».

وأوضح قادة منتدى المعارضة أن مسيرتهم ستكون « تعبيرا عن التضامن مع المنمين والفلاحين الذين تتفرج عليهم السلطة في الوقت الذي تهددهم المجاعة وتتعرض مواشيهم للهلاك ».

وعلى الرغم من رفض آليات تنظيم الانتخابات، إلا أن منتدى المعارضة أعلن أنه سيشارك في هذه الانتخابات بعد سنوات من المقاطعة.