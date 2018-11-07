موريتانيا.. منع النقابي “النهاه” من السفر

منعت الشرطة الموريتاني، اليوم الأربعاء، الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، من السفر خارج البلاد، عن طريق مطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”.

وقالت النقابة العمالية، إن شرطة مطار نواكشوط الدولي منعت أمينها العام، عبد الله ولد أحمدو الملقب النهاه من السفر ظهر اليوم دون إذن قضائي “بحجة ورود تعليمات من مفوض المطار بهذا الخصوص”.

وطالبت النقابة في بيان صحفي السلطات الموريتانية بإلغاء القرار القاضي بمنع أمينها العام من السفر، واصفة القرار بأنه “انتهاك صارخ للحريات الفردية المكرسة في الدستور”.

وحذرت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا السلطات من “مغبة التمادي في انتهاك الحريات الفردية والجماعية وافتعال الأزمات التي قد تؤدي إلي تقويض السلم الاجتماعي المتأزم بفعل تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال الموريتانيين” حسب البيان.