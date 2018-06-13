موريتانيا من بين 6 دول مهددة بالمجاعة

قال مارك لوكوك، مسؤول الشؤون الإنسانية والمساعدات الطارئة في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن نحو 6 ملايين شخص يكافحون لتأمين الغذاء لأنفسهم في بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال.

وأضاف مسؤول الشؤون الإنسانية والمساعدات الطارئة بالأمم المتحدة، في بيان صحفي، أن في هذه الدول يعاني 1,6 ملايين طفل من نقص حاد في التغذية، مؤكدا أن معدلات النقص الحاد في التغذية في الدول الست ازداد بنسبة 50 بالمائة منذ العام الماضي، “كما أن طفلا واحدا من كل ستة أطفال في هذه الدول يحتاج إلى العناية الطبية”، وفق لوكوك.

وحذر المسؤول الأممي، من تفاقم الأزمة الغذائية في منطقة الساحل الأفريقي، “والتي رفعت معدلات سوء التغذية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012”.

وأضاف مارك لوكوك أن “مخزونات الغذاء لملايين الأشخاص نفدت العائلات تخفض عدد الوجبات وتسحب الأطفال من المدارس وتهمل العناية الطبية اللازمة من أجل توفير المال لشراء الطعام”.

وحذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة من أنه مع اقتراب ما سماه “موسم القحط”، فإن عدد الأشخاص الذين سيكونون في حاجة إلى الغذاء سيصل إلى 6,5 مليون إنسان، مطالبا المانحين بالمساهمة في دعم جهود الإغاثة في المنطقة من أجل “تجنب الأسوأ”.