موريتانيا.. مهرجان دولي لإبراز أهمية حوض “آرغين”

صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس على تنظيم مهرجان دولي سنوي لتثمين التراث الطبيعي والثقافي للحظيرة الوطنية لحوض “آرغين”.

ويهدف المهرجان لعرض رهانات وفرص الحفاظ على الحظيرة الوطنية لحوض “آرغين” لتثمين هذا التراث الطبيعي والثقافي العالمي المتميز، حسب بيان مجلس الوزراء.

وسيشكل تنظيم مهرجان دولي بمدينة الشامي على مدى ثلاثة أيام كل سنة، فرصة لموريتانيا لإبراز المساهمة العلمية والثقافية والبيئية والاجتماعية الاقتصادية للحظيرة الوطنية لحوض أرغين التي تمثل أكبر منطقة بحرية محمية في غرب أفريقيا ، حسب البيان.

وتصنف المنطقة من طرف منظمة اليونسكو كتراث عالمي منذ سنة 1989 وكموقع يحظى بأهمية قصوى بمقتضى معاهدة رمسار منذ سنة 1982.وسيتم تنظيم النسخة الأولى من هذه التظاهرة خلال شهر أغشت 2018.