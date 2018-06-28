موريتانيا.. مهلة 10 أيام للتلفزيونات و الإذاعات لتسوية وضعيتها

أمهل مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية القنوات التلفزيونية والاذاعية الخاصة عشرة أيام ابتداء من أمس الأربعاء ، لتسوية وضعها القانوني واتخاذ كافة الاجراءات والترتيبات التي تمكنها من تجديد رخصها.

وقال المجلس في بيان اصدره إنه سيقوم بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة بتطبيق المقتضيات القانونية بكل صرامة.

وثمن المجلس الإصلاح الذي قامت به الدولة في مجال تحرير الفضاء السمعي البصري و”ما ترجمه من إرادة سياسية قوية في إشاعة الحريات وترسيخ الديموقراطية وفتح المنابر الإعلامية لكافة الآراء والتوجهات السياسية والثقافية والفنية والمجتمعية”.

ونبه البيان على أهمية المرحلة القادمة والتي تتسم بالاستحقاقات الانتخابية التي ستمر بها موريتانيا في اطار التجديد الدوري لمؤسسات الحكم، ما سيضاعف التفاعل بين السلطة العليا للصحافة والمؤسسات الاعلامية بشكل عام.

وقال البيان إن رخص البث لكافة القنوات التلفزيونية وجميع المحطات الإذاعية الخاصة ، انتهت.