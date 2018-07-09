موريتانيا.. ميثاق الحراطين يطالب بمراعاة التنوع في الانتخابات

طالب الميثاق من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين الأحزاب السياسية الموالية والمعارضـة المشاركة في الانتخابات المقبلة بمراعاة التنوع العرقي والاجتماعي والثقافي، قبل أية معايير أخرى، لدى اعداد قوائمها الانتخابية.

وقال الميثاق في بيان له اليوم الاثنين إن “الأحزاب السياسية في البلاد توشك على إعــلان قوائمها الانتخابية استعدادا للاستحقاقات المُقبلة، و تكشف طبيعة التفاهمات المُعبر عنها داخـل الأطراف الحزبيـة والكُتل السياسية الوازنة إلى ترجيح الكفة لفائـدة الأطر التقليدية من قبليـة وجهوية وتجـار على حساب الشعارات الوطنية، التي طالما رفعتها هذه الأحزاب طيلة فتـرات طويلة.

وأعلـن بيان الميثاق شجبه لكافـة اشكال التغييب والإقصـاء المُمنهج ضـد الأطـر والكفاءات المنحـدرة مـن شريحـة لحراطيـن.

ودعا الميثاق إلى زيادة التمكين السياسي للفئات والمجموعات المهمشة في موريتانيا وذلك من خلال التمثيل داخل الجمعية الوطنية والمجالس المحلية والجهوية المنتخبة.

نحـذر

مـن عواقب تكريس الأُحادية السياسية والعرقيـة في موريتانيا وخاصـة فيما يتعلق بمخرجات الانتخابات المقبلة ونؤكد على استعداد الجماهير الكادحـة لمقاطعة الضالعين في تلك التجاوزات غير الديمقراطية.