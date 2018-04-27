موريتانيا.. ميثاق لحراطين يعلن فشل الجهود لتوحيد مسيرته

أعلن الميثاق من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين، فشل جهوده الساعية إلى توحيد مسيرة تخليد الذكرى السنوية لإعلانه.

وقال الميثاق في بيان له اليوم الجمعة، إنه “يأسف لما آلت إليه الأمور بسبب إصرار الطرف الآخر، على الانفراد بالظهور الإعلامي خلال هذا النشاط المفترض أنه مشترك”.

وكانت أطراف داخل ميثاق لحراطين، قد سعت خلال الأيام الأخيرة، لتقريب وجهات النظر بين الميثاق، وحركة “إيرا”، التي تعتبر إحدى مكوناته ، لتوحيد المسيرة المخلدة للذكري الخامسة لتأسيس ميثاق لحراطين.

وأضاف بيان الميثاق إن الطرف الآخر “حصر قضية بهذا الحجم في أمور شخصية”، شاكرا في نفس الوقت رئيس حركة “إيرا” بيرام ولد الداه اعبيد، وكافة الأطراف التي سعت، لتوحيد المسيرة”.

وأكد الميثاق في ظل فشل جهود التوحيد أن ذكراه هذه السنة ستخلد من خلال مسيرتين راجلتين من “كرفور مدريد” و” شاتودو” باتجاه ساحة المعرض الوطني حيث سيقام مهرجان خطابي.