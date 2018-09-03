موريتانيا.. نتائج جزئية تظهر تقدم الحزب الحاكم في اللائحة الوطنية

أظهرت نتائج جزئية صادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، زوال اليوم الاثنين، تقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على اللائحة الوطنية المختطلة للنيابيات، وذلك بفارق كبير عن أقرب منافسيه حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل ».

تأتي هذه النتائج بعد فرز نسبة 14 في المائة من أصوات الناخبين، أي ما يعادل 137 ألف صوت، من ضمنها 42 ألف بطاقة لاغية، أي ما يعادل حوالي نسبة 31 في المائة.

وقد حصل الحزب الحاكم، وفق هذه النتائج الجزئية، على أكثر من 22 ألف صوت، متقدماً على حزب « تواصل » الذي حصل على أزيد من 11 ألف صوتٍ، بينما جاء حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم في المرتبة الثالثة بعد حصوله على أكثر من 3600 صوت.

وجاءت بعد ذلك أحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات الماضية، إذ حلّ حزب اتحاد قوى التقدم في المرتبة الرابعة بعد حصوله على حوالي 3300 صوت، أما حزب تكتل القوى الديمقراطية فقد حصل في الرتبة السادسة بأكثر من 2200 صوت.

أما بالنسبة للائحة الوطنية للنساء فقد تم فرز 140 ألف صوت، حصل الحزب على 22 ألف صوت منها، بينما حصل « تواصل » على 12 ألف صوت، وحصل الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم على 4500 صوتٍ.

وفي نفس اللائحة حصل حزب اتحاد قوى التقدم على 3300 صوت، متبوعاً بحزب التحالف الوطني الديمقراطي بـ 2400 صوت، وحزب الحراكة بـ 2300 صوت.

ولكن هذه النتائج ما تزال جزئية ويمكن أن تتغير في أي لحظة مع ورود ومعالجة نتائج فرز بقية مكاتب التصويت.