موريتانيا: ندوة ثقافية حول "أيام البيت الولاتي"

نظم "مركز البحوث والدراسات الولاتية" صباح اليوم الأحد في في المتحف الوطني بالعاصمة الموريتانية انواكشوط ندوة ثقافية حول "أيام البيت الولاتي في نواكشوط".

ويشمل برنامج الندوة التي تدوم أربعة أيام محاضرات حول تاريخ مدينة ولاتة وإشعاعها العلمي، إضافة إلى معرض للصور الفوتوغرافية والرسوم التي تتناول المدينة وأبرز شخصياتها الثقافية والعلمية.

وقال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ إن "البرنامج الغني لهذه التظاهرة الذي يتضمن محاضرات لمختصين وطنيين وأجانب حول التراث المعماري للمدن القديمة عموما ولمدينة ولاته بشكل خاص يتنزل في سياق الاستراتيجية التي يتبناها قطاع الثقافة في مجال ترقية وصيانة التراث الوطني".

وثمن الوزير "الجهود" التي يقوم بها مركز البحوث والدراسات الولاتية لنفض الغبار عن "جانب وضاء من التراث الوطني".