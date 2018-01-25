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موريتانيا: ندوة حول المجالس الجهوية واللامركزية

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
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نظمت مجموعة نواكشوط الحضرية اليوم الخميس ندوة حول المجالس الجهوية، وتعزيز مسار اللامركزية.


وقالت رئيسة المجموعة الحضرية أماتي بنت حمادي في كلمة بالمناسبة، إن هذه الندوة ستشكل سانحة لتبادل الخبرات والتجارب حول أهمية اللامركزية والتسيير المحلي.

وأضافت أنها تسلط الضوء علي مكان الهشاشة والضعف، سبيلا إلى تلافيها مستقبلا في إطار التهيئة والتحسيس بالمجالس الجهوية المقبلة.

 وأضافت أن هذه الندوة فرصة للتعريف بمسار اللامركزية في البلد، و التعريف بدور البلديات فضلا عن تاريخ مجموعة انواكشوط الحضرية، وماحققته من انجازات ومشاريع تنموية واجتماعية.

وتضمنت الندوة عروضا حول تاريخ اللامركزية بموريتانيا، وعرضا حول نموذج مجموعة نواكشوط الحضرية، بالاضافة إلى عرض حول المجالس الجهوية بموريتانيا، و آفاق النمط الجديد، واللامركزية في المغرب العربي، تونس نموذجا.

وكانت التعديلات الدستورية الأخيرة قد أقرت إنشاء مجالس جهوية، محل مجلس الشيوخ الذي ألغته نفس التعديلات.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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