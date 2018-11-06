موريتانيا.. ندوة مغاربية حول “الإصلاحات الدستورية”

شارك عدد من الأساتذة الجامعيين بدول المغرب العربي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في ندوة حول الإصلاحات الدستورية في بلدان المغرب العربي.

وتنظم الندوة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط العصرية، والمركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية بالمغرب، ومؤسسة هانس زايدل الألمانية.

ويناقش المشاركون في الندوة التي تستمر ليومين “الإصلاحات الدستورية” التي شهدتها بلدان المغرب العربي.

وقال رئيس المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، محمد ولد الداه إن الندوة تدخل في إطار تقليد سنوي دأب المركز على تنظيمه مع شركائه في المملكة المغربية.

وأضاف ولد الداه أن المشاركين في الملتقى سيدرسون جميع الإصلاحات الدستورية التي عرفتها بلدان المغرب العربي، “وستتم مساءلة هذه الإصلاحات من طرف خبراء من جميع البلدان المشاركة”.