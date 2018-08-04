موريتانيا.. نشطاء يدعون للحد من حوادث السير

طالب نشطاء حملة “معا للحد من حوادث السير” السلطات الموريتانية بتوفير فرق إسعاف وإنقاذ بكامل التجهيزات على كل الطرق الحيوية في موريتانيا.

جاءت مطالب الحملة بعد عدة حوادث سير تم تسجيلها مساء أمس الجمعة على عدة محاور طرقة في موريتانيا، وكانت حصيلتها ثلاثة قتلي وعدد من الجرحي.

وقام نشطاء في الحملة بزيارة للكلم 107 الذي شهد انقلاب شاحنة ، والكلم 200 والذي شهد سقوط شاحنة على سيارة أدت إلى وفاة السائق

وأكد النشطاء على ضرورة تغيير الجهات المعنية من أسلوبها في التعامل مع هذا النوع من الحوادث البشعة، حيث يظل الضحايا يعانون لساعات طوال دون أي عملية إنقاذ أو تدخل.

ودعا بيان صادر اليوم السبت عن الحملة بتفعيل نقاط التفتيش، والصرامة في تطبيق قواعد السلامة المرورية، وتحريم الحمولة الزائدة؛ ومراقبة السرعة؛ ووقف الفوضى في منح رخص السياقة.

البيان طالب كذلك إلى ضبط وتنظيم حركة الشاحنات، بما يساهم في الحد من حوادث السير في البلاد.