موريتانيا: نشطاء يمثلون أمام القضاء بتهمة رفع العلم القديم





مثل اليوم الاثنين أمام وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية نشطاء متهمين برفع العلم الوطني القديم ، خلال مسيرة نظمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قبل يومين.



وتم اعتقال عدة نشطاء أثناء المسيرة التى نظمتها المعارضة ، ومن بينهم القيدي فى حركة "محال تغيير الدستور" ، محمد ولد الدحان والحسن ولد مزيد، كما تم اعتقال الشيخ ديابيرا، عباس دياكتنا، مريم منت ابيليل، أبوبكر ولد البو على إثر التظاهرة .



وندد المنتدى باعتقال الشباب في تظاهرة مرخصة ، مشيرا إلى أن ذلك يشكل اعتداء على الحريات وإمعانا في القمع والاستفزاز.



ورفعت المعارضة الموريتانية في مسيرتها السبت الماضي بالعاصمة نواكشوط، شعارات مطالبة بتحقيق التغيير وإسقاط النظام الحاكم في موريتانيا الذي يتهمونه بالفساد.



وجابت ثلاث مسيرات شوارع نواكشوط، قبل أن تلتقي عند "ملتقى طرق مدريد" لتتوجه فيما بعد إلى ساحة ابن عباس حيث أقيم مهرجان خطابي.