موريتانيا.. نقابة المعلمين تدعو لتلبية مطالبها “المُـلحة”

أصدرت النقابة الوطنية للمعلمين في موريتانيا اليوم الإثنين، عريضة مطلبية موجة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، تضمنت بعض المطالب التي وصفتها النقابة “بالملحة”.

وطالبت النقابة من خلال عريضتها بتصنيف المدرسة الأساسية كمؤسسة عمومية، بدل تصنيفها الحال “هيكل تربوي”، معتبرة أن هذا التصنيف لا يوجد لمديره رتبة مقابلة في وظائف التأطير الإداري لدى وزارة المالية.

وتضمت العريضة مطالبة بمنح علاوة الطبشور لمديري المدراس الأساسية، والمساواة في علاوة البعد بين المعلم والأستاذ من خلال ربطها بالنقاط الجغرافية.

ودعت العريضة للمصادقة على نظام الأسلاك الخاص بالتعليم الأساسي، وفق الصيغة المتفق عليها

مع قطاعي التهذيب ، والوظيفة العمومية.

وذكرت النقابة بضرورة تعميم تنفيذ التزام الرئيس الموريتاني المتعلق بتوزيع القطع الأرضية على الموظفين

بشكل عام وعلى المعلمين بشكل خاص.

وشملت المطالب التي وصفتها النقابة “بالملحة” إلغاء التعميم رقم 003 / 15 الصادر بتاريخ 29 يناير 20105 عن وزارة المالية القاضي بعدم استرجاع راتب الموظف في حالة التعليق المبرر أو عن طريق الخطأ.

وفي مجال التكوين دعت النقابة لإنشاء كلية للتربية، وتمكين المعلمين من التسجيل فيها عن طريق شهادة الكفاءة، وفتح المسابقة التكميلية أمام المعلمين المساعدين ’ واستفادة المعلمات من علاوة

الطبشور أثناء راحة الأمومة.