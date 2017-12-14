   
صحراء ميديا Sahara Media

موريتانيا: نقابة تعليمة تطالب بإنصاف منتسبيها


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 14 ديسمبر 2017 - 12:11



موريتانيا: نقابة تعليمة تطالب بإنصاف منتسبيها

قالت نقابة المعلمين الموريتانيين، إن أوضاع بعض منتسبيها في مدينة العيون شرقي موريتانيا تزداد سوءا بعد تعليق رواتبهم، ووضعهم تحت الرقابة القضائية.
 
وأضافت النقابة في بيان اليوم الخميس، أن بعض المعلمين الذين يمثلون النقابة في ولاية الحوض الغربي، تم تحويلهم تعسفيا من أماكن عملهم، إضافة إلى إصدار قاضى التحقيق بمحكمة لعيون أمرا بوضعهم تحت الرقابة القضائية.
 
وأكد بيان النقابة أن بعض المعلمين ألزمو بالتوقيع اليومي عند مراكز للشرطة والدرك تبعد عشرات الكلمترات عن القري التي حولوا للعمل فيها، واصفا تلك التحويلات بالتعسفية.
 
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن القاضي ألزمهم بالبقاء فى مناطق عملهم، ومنعهم دخول مدينة لعيون دون إذن منه.

وأعلنت النقابة رفضها التام والقطعي لكل المحاولات التعجيزية الرامية إلى إسكات النقابيين، ووقوفها إلى جانبهم حتى رفع الظلم عنهم.
 
كما استغرب بيانها المماطلة المتبعة في حقهم، حيث لم تعقد جلسة الاستئناف في قضيتهم، رغم تقديم الطعون القانونية على قرار الرقابة في الآجال القانونية.
 
ودعت كافة المنظمات الحقوقية والنقابية الوطنية والدولية إلى مساندتها في وجه استهداف النقابيين بسبب مواقفهم.
 


الكلمات المفتاحية : التعليم, القضاء, المعلمين, النقابة
 
تويتر
صحراء ميديا | صحة: أمراض نفسية تقترن بإدمان الانترنت https://t.co/R0aXq7xeRzصحة-أمراض-نفسية-تقترن-بإدمان-الانترنت_a… https://t.co/IkE9Un7XlC
صحراء ميديا | التمويل يعيق بدء عمليات قوة الساحل المشتركة https://t.co/R0aXq7xeRzالتمويل-يعيق-بدء-عمليات-قوة-الساحل… https://t.co/cjY4YFGvqe
فيسبوك
الأكــثر قراءة

البنك المركزي يحدد تاريخ انتهاء التعامل بالعملة القديمة

موريتانيا: انتحار طالبة في الجامعة اللبنانية الحرة

وزير العدل الجديد يبدأ بتجريد الأمين العام من مهامه

موريتانيا: تعديل وزاري جزئي يطيح بوزير العدل

موريتانيا: الرئيس يدشن أكبر مجمع تجاري بنواكشوط

موريتانيا: خروج وزير العدل من الحكومة.. إقالة أم استقالة

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة