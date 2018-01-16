موريتانيا: نقابة عمالية تحتج على قمع نشطاء “إيرا”

دانت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا اليوم الثلاثاء قمع واعتقال نشطاء من مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا” ، معتبرة انه جاء ” بغيةً ثنيهم عن ممارسة حقهم في حرية التعبير عن الرأي التي يكفلها الدستور الموريتاني” .

وقالت الكونفدرالية فى بيان لها إن السلطات واجهت مظاهرة “إيرا” بموجة من القمع العنيف والضرب بالهراوات والعصي أوقع إصابات بين المحتجين وتم اعتقال بعضهم من ميدان الاحتجاج وأودع بشكل مهين باصات الشرطة التي طوقت المكان.

وأعلنت النقابة دعمها لمطالب المحتجين الرامية الي ضمان الحقوق وخصوصا تلك المتعلقة بمناهضة العمل القسري ومحاربة استغلال الأشخاص بشكل غير قانوني ، حسب البيان.

ودعت السلطات الموريتانية الي الإفراج الفوري عن المعتقلين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم والتعويض لهم عن فترة الاحتجاز غيرالقانوني، مطالبة بالتوقف عن التمادي في انتهاك الدستور وضمان حرية المتظاهرين السلميين التي تكفلها لهم القوانين والمواثيق الدولية ذات الصِّلة التي صادقت عليها موريتانيا ، وفق البيان.

واحتجت حركة “ايرا” غير المرخصة على ما وصفته بالاعتقال التعسفي لسجنائها في بئرأم كرين، و اعتقال السيناتور محمد ولد غده، وآخرين تصفهم بسجناء الرأي.